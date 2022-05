Randonnée brame du cerf

Randonnée brame du cerf, 8 octobre 2022, . Randonnée brame du cerf

2022-10-08 18:00:00 – 2022-10-08 Randonnée brame du cerf. RV 18h sur la place de l’église de Gandumas. Prévoir de bonnes chaussures et des lampes de poche. Pour finir la soirée, dégustation d’assiettes gourmandes 12€. Se renseigner, réserver au 0680995641 ou memoiredepierres@gmail.com Randonnée brame du cerf. RV 18h sur la place de l’église de Gandumas. Prévoir de bonnes chaussures et des lampes de poche. Pour finir la soirée, dégustation d’assiettes gourmandes 12€. Se renseigner, réserver au 0680995641 ou memoiredepierres@gmail.com +33 5 53 62 42 82 Randonnée brame du cerf. RV 18h sur la place de l’église de Gandumas. Prévoir de bonnes chaussures et des lampes de poche. Pour finir la soirée, dégustation d’assiettes gourmandes 12€. Se renseigner, réserver au 0680995641 ou memoiredepierres@gmail.com pixabay dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville