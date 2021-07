Saint-Martin-Terressus Mairie de Saint Martin Terressus Haute-Vienne, Saint-Martin-Terressus Randonnée « Boucle du Seigneur » Mairie de Saint Martin Terressus Saint-Martin-Terressus Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Mairie de Saint Martin Terressus, le dimanche 19 septembre à 15:00

Randonnée pédestre commentée autour du Taurion et du ruisseau du Seigneur. Découverte des paysages. Evocation de l’histoire du Bourg, du Taurion: le pont, les moulins, le barrage, le flottage du bois et de la Villa Monteux style « Art Déco » à la Texonnière.

Gratuit.

A la découverte du Taurion et du ruisseau du Seigneur Mairie de Saint Martin Terressus Place de la mairie 87400 Saint Martin Terressus Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

