Randonnée botanique: « Pas si sauvages que ça ! »

Yonne

Maison de Colette, le dimanche 19 septembre à 10:00

Animée par Isabelle Géraud. Suivre Colette dans son « domaine incontrôlable », voici le programme proposé par la cuisinière Isabelle Géraud sur le sentier qui part de la maison de Colette vers les bois profonds et envahisseurs autour du village.

Réservation sur le site de la Maison de Colette | Départ devant la Maison de Colette | 12€

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

