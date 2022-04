Randonnée bocagère en famille Athis-Val de Rouvre, 1 août 2022, Athis-Val de Rouvre.

Randonnée bocagère en famille Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre

2022-08-01 – 2022-08-01 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage BREEL

Athis-Val de Rouvre Orne

Au gré des chemins creux (sentier de 3 km), enfants et adultes alterneront les temps de marche et les activités d’observation et de découverte de la faune et de la flore.

Prévoir des chaussures de randonnée

Sur réservation

Dès 4 ans

Au gré des chemins creux (sentier de 3 km), enfants et adultes alterneront les temps de marche et les activités d’observation et de découverte de la faune et de la flore.

Prévoir des chaussures de randonnée

Sur réservation

Dès 4 ans

contact@cpie61.fr +33 2 33 62 34 65 http://www.cpie61.fr/

Au gré des chemins creux (sentier de 3 km), enfants et adultes alterneront les temps de marche et les activités d’observation et de découverte de la faune et de la flore.

Prévoir des chaussures de randonnée

Sur réservation

Dès 4 ans

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre

dernière mise à jour : 2022-02-25 par