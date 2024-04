Randonnée bleue Saint-Dizier-Masbaraud, dimanche 21 avril 2024.

Randonnée bleue Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Randonnée bleue, 5km, départ à 13h30.

3€ sur inscription (une partie des bénéfices reversée à la Ligue contre le cancer). Collation à l’arrivée.

Marché bien être et jardin de 9h à 17h, place de l’Eglise.

Buvette et vente de gâteaux.

Randonnée bleue, 5km, départ à 13h30.

3€ sur inscription (une partie des bénéfices reversée à la Ligue contre le cancer). Collation à l’arrivée.

Marché bien être et jardin de 9h à 17h, place de l’Eglise.

Buvette et vente de gâteaux. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine assoleyrennefitness@gmail.com

L’événement Randonnée bleue Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Creuse Sud Ouest