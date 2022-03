Randonnée Blanzy Blanzy Catégories d’évènement: Blanzy

Blanzy Saône-et-Loire Blanzy 0 0 EUR Cette randonnée est organisée dans le cadre de la manifestation annuelle des Foulées de Blanzy. Inscriptions sur place. Le départ aura lieu au parc des Mirauds. Il sera groupé à 10h, derrière les coureurs à pied. Le parcours est essentiellement dans la forêt du Plessis. Vous aurez 1 ravitaillement au centre équestre de Monthury et 1 à l’arrivée. C’est une rando solidaire. La totalité de la valeur des inscriptions sera versée à la RECHERCHE sur les cancers pédiatriques. Pour les familles avec enfants ou ceux qui veulent seulement faire une petite balade, vous pourrez bifurquer sur le circuit afin de parcourir seulement 3 km. Un lot à tous les participants. fouleesdeblanzy@gmail.com +33 3 85 68 19 02 https://blanzy-10km-trailmsv.monsite-orange.fr/ Cette randonnée est organisée dans le cadre de la manifestation annuelle des Foulées de Blanzy. Inscriptions sur place. Le départ aura lieu au parc des Mirauds. Il sera groupé à 10h, derrière les coureurs à pied. Le parcours est essentiellement dans la forêt du Plessis. Vous aurez 1 ravitaillement au centre équestre de Monthury et 1 à l’arrivée. C’est une rando solidaire. La totalité de la valeur des inscriptions sera versée à la RECHERCHE sur les cancers pédiatriques. Pour les familles avec enfants ou ceux qui veulent seulement faire une petite balade, vous pourrez bifurquer sur le circuit afin de parcourir seulement 3 km. Un lot à tous les participants. Blanzy

