Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Landes, Moliets-et-Maa Randonnée bien être Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Moliets-et-Maa

Randonnée bien être Moliets-et-Maa, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Moliets-et-Maa. Randonnée bien être 2021-07-13 – 2021-07-13 Rdv devant l’Office de tourisme 20 Rue du général Caunègre

Moliets-et-Maa Landes EUR 20 20 Accompagnatrice de randonnées diplômée, praticienne en massages Shiatsu et énergéticienne, je vous propose des RANDONNÉES BIEN-ÊTRE. Accessibles à toute personne à partir de 12ans, les randonnées durent 2h30 environ sur un rythme lent. Elles sont ponctuées d’arrêts pendant lesquels nous effectuons des exercices respiratoires, des mouvements énergétiques, des auto-massages. Autant d’outils que vous pourrez réutiliser au quotidien pour votre bien-être! Apprendre à marcher en pleine conscience, dans un environnement naturel préservé, en petit groupe, c’est ce que je vous propose. Au plaisir! RANDONNÉES BIEN-ÊTRE accessibles à tous à partir de 12ans. 2h30 environ sur un rythme lent. Rando ponctuée d’arrêts pour effectuer des exercices respiratoires, des mouvements énergétiques, des auto-massages. +33 6 73 71 49 57 Accompagnatrice de randonnées diplômée, praticienne en massages Shiatsu et énergéticienne, je vous propose des RANDONNÉES BIEN-ÊTRE. Accessibles à toute personne à partir de 12ans, les randonnées durent 2h30 environ sur un rythme lent. Elles sont ponctuées d’arrêts pendant lesquels nous effectuons des exercices respiratoires, des mouvements énergétiques, des auto-massages. Autant d’outils que vous pourrez réutiliser au quotidien pour votre bien-être! Apprendre à marcher en pleine conscience, dans un environnement naturel préservé, en petit groupe, c’est ce que je vous propose. Au plaisir! Nathalie Paitreaud dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Moliets-et-Maa Étiquettes évènement : Autres Lieu Moliets-et-Maa Adresse Rdv devant l'Office de tourisme 20 Rue du général Caunègre Ville Moliets-et-Maa lieuville 43.84883#-1.35861