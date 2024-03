Randonnée bien-être Locmaria-Plouzané, mercredi 10 avril 2024.

Randonnée bien-être Locmaria-Plouzané Finistère

Reconnectez vous à la nature et lâchez prise.

Une randonnée bien-être c’est un moment pour soi. On randonne avec des moments de relaxation et de méditation. Gestion de la respiration avec la “marche afghane” et méditation sonore avec l’écoute des chants d’oiseaux.

1 journée en pleine nature pour une immersion totale. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10

fin : 2024-04-10

Plage Porsmilin

Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne terredecume.randonnes@gmail.com

