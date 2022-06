Randonnée bien-être et patrimoine SONGEONS Songeons Songeons Catégories d’évènement: Oise

Songeons

Randonnée bien-être et patrimoine SONGEONS Songeons, 15 juillet 2022, Songeons. Randonnée bien-être et patrimoine SONGEONS

Songeons Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées

2022-07-15 – 2022-07-15 Songeons

Oise Songeons 15 15 A partir de la forêt de Caumont:

-Expérimentez la symbiose avec la nature.

-Ressentez l’énergie des arbres. Sentez les odeurs des bois.

-Ecoutez le chant des oiseaux.

-Apprenez à respirer, à s’oxygéner ,à faire le vide.

-Initiez-vous aux techniques de relaxation.

-Apprenez des postures de yoga

-Partager une expérience de communication avec les arbres, avec soi-

même et les Autres. A partir de la forêt de Caumont:

-Expérimentez la symbiose avec la nature.

-Ressentez l’énergie des arbres. Sentez les odeurs des bois.

-Ecoutez le chant des oiseaux.

-Apprenez à respirer, à s’oxygéner ,à faire le vide.

-Initiez-vous aux techniques de relaxation.

-Apprenez des postures de yoga

-Partager une expérience de communication avec les arbres, avec soi-

même et les Autres. equilibre.bienetre.personnel@gmail.com http://www.equilibre-personnel.fr/ A partir de la forêt de Caumont:

-Expérimentez la symbiose avec la nature.

-Ressentez l’énergie des arbres. Sentez les odeurs des bois.

-Ecoutez le chant des oiseaux.

-Apprenez à respirer, à s’oxygéner ,à faire le vide.

-Initiez-vous aux techniques de relaxation.

-Apprenez des postures de yoga

-Partager une expérience de communication avec les arbres, avec soi-

même et les Autres. 0 LIBRE DE DROIT

Songeons

dernière mise à jour : 2022-06-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées

Détails Catégories d’évènement: Oise, Songeons Autres Lieu Songeons Adresse Songeons Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées Ville Songeons lieuville Songeons Departement Oise

Songeons Songeons Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/songeons/

Randonnée bien-être et patrimoine SONGEONS Songeons 2022-07-15 was last modified: by Randonnée bien-être et patrimoine SONGEONS Songeons Songeons 15 juillet 2022 Songeons Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées

Songeons Oise