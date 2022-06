RANDONNEE BIEN-ETRE ET PATRIMOINE Gerberoy, 20 juillet 2022, Gerberoy.

RANDONNEE BIEN-ETRE ET PATRIMOINE

Gerberoy Oise

2022-07-20 – 2022-07-20

Gerberoy

Oise

Gerberoy

16 A partir de Gerberoy , village classé dans les plus beaux villages de France,Découvrez ou redécouvrez:

– notre patrimoine moulins et lavoirs

-apprendre l’histoire et le passé de nos vieilles pierres et bâtiments.

-prairies et bois

-le silence, le chant des oiseaux et la sérénité

-votre respiration

-votre corps à travers des émotions, des sensations, des expérimentations

– la convivialité à travers des moments de partages.

equilibre.bienetre.personnel@gmail.com +33 6 82 12 61 13 http://www.equilibre.personnel.fr/

Gerberoy

