RANDONNEE BIEN-ETRE ET PATRIMOINE AUTOUR DE SONGEONS

RANDONNEE BIEN-ETRE ET PATRIMOINE AUTOUR DE SONGEONS, 20 juillet 2022, . RANDONNEE BIEN-ETRE ET PATRIMOINE AUTOUR DE SONGEONS



2022-07-20

-EXP2RIMENTEZ LA SYMBIOSE AVEC LA NATURE.

-RESSENTEZ L’enrgiedes arbres

sentez les odeurs des bois;

_ECOUTEZ LE CHANT DES OISEAUX.

-APPRENEZ A RESPIRER,A S’OXYGENER, A FAIRE LE VIDE.

INITIEZ-VOUS A DES POSTURES DE YOGA., AUX TECHNIQUES DE RELAXATION

-PARTAGEZ DES MOMENTS DE CONVIVIALITE, DE COMMUNICATION AVEC VOUS-MEME ET LES AUTRES,

– equilibre.bienetre.personnem@gmail.fr +33 6 82 12 61 13 https://www.equilibre-personnel.fr/ A PARTIR DE LA FORËT DE CAUMONT

