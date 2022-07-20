RANDONNEE BIEN-ETRE ET PATRIMOINE AUTOUR DE SONGEONS
RANDONNEE BIEN-ETRE ET PATRIMOINE AUTOUR DE SONGEONS, 20 juillet 2022, .
RANDONNEE BIEN-ETRE ET PATRIMOINE AUTOUR DE SONGEONS
2022-07-20 – 2022-07-20
5 A PARTIR DE LA FORËT DE CAUMONT
-EXP2RIMENTEZ LA SYMBIOSE AVEC LA NATURE.
-RESSENTEZ L’enrgiedes arbres
sentez les odeurs des bois;
_ECOUTEZ LE CHANT DES OISEAUX.
-APPRENEZ A RESPIRER,A S’OXYGENER, A FAIRE LE VIDE.
INITIEZ-VOUS A DES POSTURES DE YOGA., AUX TECHNIQUES DE RELAXATION
-PARTAGEZ DES MOMENTS DE CONVIVIALITE, DE COMMUNICATION AVEC VOUS-MEME ET LES AUTRES,
–
A PARTIR DE LA FORËT DE CAUMONT
-EXP2RIMENTEZ LA SYMBIOSE AVEC LA NATURE.
-RESSENTEZ L’enrgiedes arbres
sentez les odeurs des bois;
_ECOUTEZ LE CHANT DES OISEAUX.
-APPRENEZ A RESPIRER,A S’OXYGENER, A FAIRE LE VIDE.
INITIEZ-VOUS A DES POSTURES DE YOGA., AUX TECHNIQUES DE RELAXATION
-PARTAGEZ DES MOMENTS DE CONVIVIALITE, DE COMMUNICATION AVEC VOUS-MEME ET LES AUTRES,
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equilibre.bienetre.personnem@gmail.fr +33 6 82 12 61 13 https://www.equilibre-personnel.fr/
A PARTIR DE LA FORËT DE CAUMONT
-EXP2RIMENTEZ LA SYMBIOSE AVEC LA NATURE.
-RESSENTEZ L’enrgiedes arbres
sentez les odeurs des bois;
_ECOUTEZ LE CHANT DES OISEAUX.
-APPRENEZ A RESPIRER,A S’OXYGENER, A FAIRE LE VIDE.
INITIEZ-VOUS A DES POSTURES DE YOGA., AUX TECHNIQUES DE RELAXATION
-PARTAGEZ DES MOMENTS DE CONVIVIALITE, DE COMMUNICATION AVEC VOUS-MEME ET LES AUTRES,
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0 LIBRE DE DROIT
dernière mise à jour : 2022-06-28 par