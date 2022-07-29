RANDONNEE BIEN-ETRE ET PATRIMOINE A LA DECOUVERTE DE PHILEAS LEBESGUE Lhéraule Lhéraule
RANDONNEE BIEN-ETRE ET PATRIMOINE A LA DECOUVERTE DE PHILEAS LEBESGUE Lhéraule, 29 juillet 2022, Lhéraule.
RANDONNEE BIEN-ETRE ET PATRIMOINE A LA DECOUVERTE DE PHILEAS LEBESGUE
Lhéraule Oise
2022-07-29 10:00:00 – 2022-07-29 13:00:00
Lhéraule
Oise
Lhéraule
A PARTIR DE L’HERAULE A LA NEUVILLE-VAULT
-A LA DECOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE ET POETIQUE
MONSIEUR PHILEAS LEBESGUE
-REDECOUVIR DES PAYSAGES,SOURCE D’INSPIRATION,DE REFLEXION, de sensations;
-SENTIR ET RSSENTIR LES ELEMENTS
-PRATIQUER DES EXERCICES RESPIRATOIRES,DE DETENTE,DE RELAXATION A PARTIR D(EXERCICES DE PLIATES, DE YOGA, DE REIKI.
A PARTIR DE L’HERAULE A LA NEUVILLE-VAULT
-A LA DECOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE ET POETIQUE
MONSIEUR PHILEAS LEBESGUE
-REDECOUVIR DES PAYSAGES,SOURCE D’INSPIRATION,DE REFLEXION, de sensations;
-SENTIR ET RSSENTIR LES ELEMENTS
-PRATIQUER DES EXERCICES RESPIRATOIRES,DE DETENTE,DE RELAXATION A PARTIR D(EXERCICES DE PLIATES, DE YOGA, DE REIKI.
equilibre..bienetre.ersonnel@gmail.com +33 6 82 12 61 13 http://www.equilibre.personnel.fr/
A PARTIR DE L’HERAULE A LA NEUVILLE-VAULT
-A LA DECOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE ET POETIQUE
MONSIEUR PHILEAS LEBESGUE
-REDECOUVIR DES PAYSAGES,SOURCE D’INSPIRATION,DE REFLEXION, de sensations;
-SENTIR ET RSSENTIR LES ELEMENTS
-PRATIQUER DES EXERCICES RESPIRATOIRES,DE DETENTE,DE RELAXATION A PARTIR D(EXERCICES DE PLIATES, DE YOGA, DE REIKI.
0 LIBRE DE DROIT
Lhéraule
dernière mise à jour : 2022-06-28 par