RANDONNEE BIEN-ETRE ET PATRIMOINE A LA DECOUVERTE DE PHILEAS LEBESGUE Lhéraule

Oise

RANDONNEE BIEN-ETRE ET PATRIMOINE A LA DECOUVERTE DE PHILEAS LEBESGUE

Lhéraule Oise

2022-07-29 10:00:00 – 2022-07-29 13:00:00

Oise Lhéraule A PARTIR DE L’HERAULE A LA NEUVILLE-VAULT

-A LA DECOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE ET POETIQUE

MONSIEUR PHILEAS LEBESGUE

-REDECOUVIR DES PAYSAGES,SOURCE D’INSPIRATION,DE REFLEXION, de sensations;

-SENTIR ET RSSENTIR LES ELEMENTS

equilibre..bienetre.ersonnel@gmail.com +33 6 82 12 61 13

Lhéraule

