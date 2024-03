Randonnée, balade Rue du Quai Talard Lanvallay, dimanche 17 mars 2024.

Autour de la boucle de la Rance

Nous irons du Port de Lanvallay jusqu’à l’écluse du Châtelier à Saint Samson / la Vicomté et retour par le chemin de halage.

La première partie est assez escarpée, le retour plus tranquille. Je vous narrerai ce que je sais de ce parcours, nous pourrons voir l’éclosion des premières fleurs printanières et si nous avons de la chance observeront quelques volatiles.

14km dont 7km escarpés

Des bonnes chaussures et des vêtements adaptés au temps qu’il fera, sont nécessaires. Des bâtons en option si cela vous dit et un en-cas dans votre musette si vous craignez la fringale. Une gourde d’eau n’est pas non plus superflue.

Les enfants aguerris à la marche sont bienvenus.

Si le temps était vraiment exécrable, la balade serait annulée. .

Début : 2024-03-17 09:15:00

fin : 2024-03-17

Rue du Quai Talard Maison de la Rance

Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne didled22@orange.fr

