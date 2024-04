Randonnée « Balade des temps géologiques »- Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague, dimanche 13 octobre 2024.

Randonnée « Balade des temps géologiques »- Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague Manche

Une balade insolite en pleine nature : Cheminez le long d’une échelle chronologique imaginaire où un pas est égal à un million d’années. Et découvrez l’histoire fabuleuse de la Terre grâce aux éclairages et documents apportés par notre guide.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 16:00:00

fin : 2024-10-13 18:00:00

Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp

La Hague 50440 Manche Normandie

