Dordogne Savignac-les-Églises Samedi 11 mars Balade des Canons Jean-Marie Mougnaud nous emmène sur célèbre Route des Canons dont l’histoire sera contée par Dominique Bertram 13h30 – Covoiturage depuis la salle d’animation de Savignac les Eglises 14h00 – Départ depuis le Parking du Pont des Forges d’ans Samedi 11 mars Balade des Canons Jean-Marie Mougnaud nous emmène sur célèbre Route des Canons dont l’histoire sera contée par Dominique Bertram 13h30 – Covoiturage depuis la salle d’animation de Savignac les Eglises 14h00 – Départ depuis le Parking du Pont des Forges d’ans +33 6 14 98 15 81 Julien Marietta

