Randonnée “Baies sauvages” ENS2022 Leuglay, 1 octobre 2022, Leuglay.

Randonnée “Baies sauvages” ENS2022 Départ : Maison de la Forêt 1 ruelle de la Ferme Leuglay

2022-10-01 14:00:00 – 2022-10-09 16:00:00 Départ : Maison de la Forêt 1 ruelle de la Ferme

Leuglay Côte-d’Or Leuglay

EUR 0 0 L’automne est bien présent dans notre campagne châtillonnaise, venez déguster les fruits et graines que la nature offre à tous ceux qui veulent bien se donner la peine de les ramasser ou de les cueillir !

Prunelle, faine, cornouille, cenelle, et bien d’autres merveilles encore vous attendent lors de cette randonnée naturaliste et gourmande.

Prévoir les chaussures de randonnée.

leuglay@maison-foret.com +33 3 80 81 86 11 http://maison-foret.com/

