Plaine des sports Griffons Séguinaud, le dimanche 18 juillet à 08:30

Proposée par l’association Azimut Rando, cette randonnée pédestre d’une dizaine de kilomètres prend son départ à 8h30 du parking Séguinaud à Bassens. Inscriptions sur réservation limité à 50 personnes. A l’issue de la randonnée, prévue vers 12h30, un point de restauration est proposé par le Club Municipal Omnisport de Bassens : boisson, restauration, café… (sur réservation) Randonnée organisée par l’association Azimut Rando. Plaine des sports Griffons Séguinaud chemin du grand came, 33530 bassens Bassens Gironde

2021-07-18T08:30:00 2021-07-18T12:30:00

