Randonnée avec Pique et Pousse en Quercy Blanc Lhospitalet, 22 octobre 2021, Lhospitalet. Randonnée avec Pique et Pousse en Quercy Blanc 2021-10-22 13:00:00 – 2021-10-22 Mairie de Lhospitalet Le Bourg

Vendredi 1er octobre : Castelnau-Montratier, 14km / Départ de la Mairie de Lhospitalet à 13h30 / Départ sur site à 14h, Vendredi 8 octobre : Cazals, 13km / Départ de la Mairie de Lhospitalet à 13h / Départ sur site à 14h, Vendredi 15 octobre : Labastide-Murat, 12,5km / Départ de la Mairie de Lhospitalet à 13h / Départ sur site à 14h, Vendredi 22 octobre : Rampoux, 11,5km / Départ de la Mairie de Lhospitalet à 13h / Départ sur site à 14h, Vendredi 29 octobre : Cambayrac, 11km / Départ de la Mairie de Lhospitalet à 13h30 / Départ sur site à 14h, Vendredi 5 novembre : le Boulvé, 13km / Départ de la Mairie de Lhospitalet à 13h30 / Départ sur site à 14h, Vendredi 12 novembre : Montcabrier, 12km / Départ de la Mairie de Lhospitalet à 13h / Départ sur site à 14h, Vendredi 19 novembre : Sauzet, 9km / Départ de la Mairie de Lhospitalet à 13h30 / Départ sur site à 14h, Vendredi 26 novembre : Lherm, 11km / Départ de la Mairie de Lhospitalet à 13h / Départ sur site à 14h, Dimanche 28 novembre : Cournou, 20km / Départ de la Mairie de Lhospitalet à 9h / Départ sur site à 9h30, Vendredi 3 décembre : Moulin de Bessous, 12km / Départ de la Mairie de Lhospitalet à 13h30 / Départ sur site à 14h, Vendredi 10 décembre : Cremps, 8km / Départ de la Mairie de Lhospitalet à 13h30 / Départ sur site à 14h, Vendredi 17 décembre : Trespoux-Rassiels, 12km / Départ de la Mairie de Lhospitalet à 13h30 / Départ sur site à 14h. L'association Pique et Pousse en Quercy Blanc vous propose de venir randonner dans différents villages du département. Départ pour chaque randonnée à 13h30 de la Mairie de Lhospitalet. Pour les départs du site, téléphonez au 06 01 75 37 10 +33 6 01 75 37 10

Lieu Lhospitalet Adresse Mairie de Lhospitalet Le Bourg Ville Lhospitalet