Villeneuve-sur-Yonne Yonne L’association Paron Re-bond-ir vous informe de la prochaine randonnée qui se déroulera à Villeneuve-sur-Yonne pour un circuit d’environ 10,5 km. Le départ sera donné à 9h du Quai Roland Bonnion de Villeneuve-sur-Yonne, ou à 8h30 sur le parking du complexe Roger Treillé à Paron pour le covoiturage.

