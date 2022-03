Randonnée avec les randonneurs en Pays L’Islois – Un tour par le pas de tir à l’arc à Arcey L’Isle-sur-le-Doubs L'Isle-sur-le-Doubs Catégories d’évènement: Doubs

L’Isle-sur-le-Doubs Doubs L’Isle-sur-le-Doubs EUR L’association Randonneurs en Pays L’Islois vous invite à participer à l’une de ses marches.

Mercredi 6 avril 13h30. Un tour par le pas de tir à l’arc à Arcey.

Organisateur, Daniel Toulouse tel : 03 81 96 83 33. 5 km, marche facile. Emporter de l’eau, un pique-nique, des vêtements adaptés, de bonnes chaussures de marche, éventuellement, 1 ou 2 bâtons de marche. +33 3 81 96 83 33 L’association Randonneurs en Pays L’Islois vous invite à participer à l’une de ses marches.

