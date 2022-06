Randonnée avec les randonneurs en Pays L’Islois L’Isle-sur-le-Doubs L'Isle-sur-le-Doubs Catégories d’évènement: 25250

L'Isle-sur-le-Doubs

Randonnée avec les randonneurs en Pays L’Islois L’Isle-sur-le-Doubs, 4 décembre 2022, L'Isle-sur-le-Doubs. Randonnée avec les randonneurs en Pays L’Islois L’Isle-sur-le-Doubs

2022-12-04 09:00:00 – 2022-12-04

L’Isle-sur-le-Doubs 25250 L’Isle-sur-le-Doubs EUR L’association Randonneurs en Pays L’Islois vous invite à participer à l’une de ses marches.

Dimanche 4 décembre 14h30. Marche autour de l’Isle sur le Doubs, suivie du vin chaud au marché de Noël.

Organisateur, Pierre Dornier : tel 03 81 92 72 23. Marche facile.

