Randonnée avec les randonneurs en Pays L’Islois – Belvédère des Genevoix et source de la Reverotte à Loray.

2022-07-20 – 2022-07-20 EUR L’association Randonneurs en Pays L’Islois vous invite à participer à l’une de ses marches.

Mercredi 20 juillet 9h. Belvédère des Genevoix et source de la Reverotte à Loray.

Organisateur, Daniel Toulouse : tel 03 81 96 83 33. 11km, marche facile.

Emporter de l’eau, un pique-nique, des vêtements adaptés, de bonnes chaussures de marche, éventuellement, 1 ou 2 bâtons de marche. +33 3 81 96 83 33 L’association Randonneurs en Pays L’Islois vous invite à participer à l’une de ses marches.

