Randonnée avec les ânes Colombiers, dimanche 7 avril 2024.

Randonnée avec les ânes Colombiers Orne

Le Dimanche 7 Avril 2024, nous ouvrons nos portes pour la première fois !

À l’occasion nous vous proposons une randonnée pique-nique.

8 ânes n’attendent que vous pour se dégourdir les pattes.

Sur réservation au 06 52 56 50 70

(Pour avoir un âne le long de la randonnée)

Rendez-vous à 10h au 2 rue de Lonrai, 61250, Colombiers.

8km de randonnée adaptées pour petit et grand autour de Colombiers 61.

1h30/2h de marche le matin et pareil l’après-midi.

Avec possibilité de prendre un transport pour faire les derniers kilomètres.

2 Rue de Lonrai

Colombiers 61250 Orne Normandie chouette_mulotte@mailo.com

