2022-04-03 – 2022-04-03

Mauroux Lot Mauroux 12 EUR Inscriptions et départ place de la Mairie, de 8h à 9h30. Marcheurs : 12kms

Attelages : 20kms

Cavaliers : 25kms

Inscriptions et départ place de la Mairie, de 8h à 9h30. Marcheurs : 12kms

Attelages : 20kms

Cavaliers : 25kms

VTT : 25kms Circuits balisés – casse-croûte à mi-parcours. Repas à partir de 12h30 à la salle des fêtes. Inscription au repas avant le 27 mars, par téléphone ou par mail. Venez nous rejoindre pour notre randonnée pédestre, équestre mais aussi VTT ! Pensez à réserver pour le repas. +33 7 68 80 60 00

VTT : 25kms Circuits balisés – casse-croûte à mi-parcours. Repas à partir de 12h30 à la salle des fêtes. Inscription au repas avant le 27 mars, par téléphone ou par mail. rando à cheval

