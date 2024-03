Randonnée avec les Amis des Sentiers de Brocéliande Tréhorenteuc, samedi 13 juillet 2024.

L’association de randonnée pédestre « les Amis des Sentiers de Brocéliande » vous propose une randonnée de 17km au départ de Tréhorenteuc. Au programme le val sans retour, les belles landes et bois de la forêt et les histoires des fées de la forêt Morgane, Viviane et tant d’autres…

A 19h30, rendez-vous pour un dîner festif !

Réservation conseillée. .

Début : 2024-07-13 09:30:00

fin : 2024-07-13 19:00:00

Les Halles

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne

