2023-05-21 09:30:00

Morbihan Tréhorenteuc Morbihan Les Amis des Sentiers de Brocéliande vous propose de redécouvrir la randonnée du Jardin aux moines ; le tumulus, la tombe du Dr Guérin, les très belles landes de Tréhorenteuc et Néant-sur-Yvel. Rdv à 9h30, sur inscription au 06 84 83 83 28. asb.broceliande@gmail.com +33 6 84 83 83 28 http://amis-sentiers-broceliande.fr/ Place des Halles 24 rue de Brocéliande Tréhorenteuc

