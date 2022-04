RANDONNÉE AVEC LE CLUB VOSGIEN Val-et-Châtillon Val-et-Châtillon Catégories d’évènement: 54480

Val-et-Châtillon 54480 Val-et-Châtillon Pour cette promenade dominicale de 19km, le club vosgien de Raon l’Etape et de la Porte des Vosges vous propose de partir de Val-et-Châtillon à 8h45 pour aller silloner le piémont vosgien à la découverte des sites suivants : Abri de la Fourchue Eau, Scierie Machet, Pont des Allemands, Croix Receveur, Vierge du Trupt, Col de la Charaille, Chapelle de Ton, Croix Ehrad. +33 6 87 11 09 32 Wikiloc

