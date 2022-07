Randonnée avec « Chemins en Quercy », à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot

Randonnée avec « Chemins en Quercy », à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 13 août 2022, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. Randonnée avec « Chemins en Quercy », à Castelnau-Montratier

Place du Foirail Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot OT CVL Castelnau-Montratier

2022-08-13 08:30:00 08:30:00 – 2022-08-13 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Chemins en Quercy propose une rando pédestre sur la piste équestre de Castelnau-Montratier à Montcuq ( 20 km) . Départ à 8h30 de la salle des fêtes du foirail. Retour minibus. ©pixabay_randonnée

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

dernière mise à jour : 2022-06-30 par OT CVL Castelnau-Montratier

Détails Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Autres Lieu Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Adresse Place du Foirail Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot OT CVL Castelnau-Montratier Ville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie lieuville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Departement Lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-montratier-sainte-alauzie/

Randonnée avec « Chemins en Quercy », à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 2022-08-13 was last modified: by Randonnée avec « Chemins en Quercy », à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 13 août 2022 Place du Foirail Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot OT CVL Castelnau-Montratier

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot