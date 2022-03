Randonnée avec Albret Randonnées Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac Lot-et-Garonne Albret Randonnées vous propose 5 sorties par semaine avec des accompagnateurs diplômés.

Rendez-vous à l’entrée du Parc de la Garenne à Nérac pour les départs des randonnées :

– tous les lundis / niveau confirmé / 12 à 14km / départ à 13h30.

– tous les mardis / niveau bien-être santé / 3 à 4km / départ à 14h30.

– tous les mercredis / niveau modéré / 8 à 10km / départ à 8h30.

– tous les jeudis / niveau doux / 5 à 6km / départ à 14h.

– 4ème vendredi du mois / niveau rando journée / 16km + 6km / départ à 7h30.

– tous les samedis / niveau nordique / 8 à 10km / départ à 9h

