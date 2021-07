Conte Conte Conte, Jura Randonnée Aux sources de l’eau vive Conte Conte Catégories d’évènement: Conte

Jura

Randonnée Aux sources de l’eau vive Conte, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Conte. Randonnée Aux sources de l’eau vive 2021-07-28 08:45:00 – 2021-07-28 17:00:00

Conte Jura Conte – 8h 30 : rendez-vous sur le parking de l’église de Champagnole pour covoiturage.

– 8h45 : étang de Conte pour départ de la marche à 9h.

Matin : Source de l’Ain, chapelle de conte.

– 12h30 : Pique-nique ouvert à tous (marcheurs et non marcheurs), salle près de l’étang de Conte.

Après-midi : visite de la station de la Papeterie à Sirod.

– 16h30 / 17h : fin avec goûter. Bonne chaussures et bâton de marche recommandés. – 8h 30 : rendez-vous sur le parking de l’église de Champagnole pour covoiturage.

– 8h45 : étang de Conte pour départ de la marche à 9h.

Matin : Source de l’Ain, chapelle de conte.

– 12h30 : Pique-nique ouvert à tous (marcheurs et non marcheurs), salle près de l’étang de Conte.

Après-midi : visite de la station de la Papeterie à Sirod.

– 16h30 / 17h : fin avec goûter. Bonne chaussures et bâton de marche recommandés. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Conte, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Conte Adresse Ville Conte lieuville 46.74822#6.00089