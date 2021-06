Randonnée aux origines des légendes Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, 20 juin 2021-20 juin 2021, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe.

Accompagnés d’une guide, revenez aux origines des plus célèbres légendes de Puisaye ! Les paysages sauvages et verdoyants de cette région offrent encore à ce jour un cadre idéal aux croyances en tout genre. Magie druidique ou sorcellerie, créatures surnaturelles, châteaux et bois hantés… Comment expliquer l’apparition de toutes ces histoires dans la tradition orale populaire ? Petits et grands, si vous souhaitez connaître la vérité derrière la légende, cette randonnée est faite pour vous !

