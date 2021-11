Laval Laval 53000, Laval RANDONNÉE AUX LAMPIONS – LUMIÈRES DE NOËL Laval Laval Catégories d’évènement: 53000

Laval 53000 Les 11° Randonnées aux Lampions des Lumières de Laval se tiendront les samedis 11 et 18 décembres.

Nous vous donnons rendez-vous au Square de Boston à 17h30, pour un départ à 18h00.

Le circuit, encadré, de 4km vous mènera dans le centre-historique de Laval où vous pourrez admirer la mise en lumière de la mise.

L’achat d’un lampion (facultatif) est de 1euros.

A l’issue de cette randonnée urbaine, boissons chaudes et biscuits vous attendent pour un moment convivial avant de profiter du marché de noël. Infos et renseignements:

Office de Tourisme de Laval 02 43 49 46 46 ou info@laval-tourisme.com

