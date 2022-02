Randonnée autour du Pas Saint l’Homer Le Pas-Saint-l’Homer Le Pas-Saint-l'Homer Catégories d’évènement: Le Pas-Saint-l'Homer

Orne

Randonnée autour du Pas Saint l’Homer Le Pas-Saint-l’Homer, 11 septembre 2021, Le Pas-Saint-l'Homer. Randonnée autour du Pas Saint l’Homer Salle communale Place de la mairie Le Pas-Saint-l’Homer

2021-09-11 09:30:00 – 2022-09-10 Salle communale Place de la mairie

Le Pas-Saint-l’Homer Orne Le Pas-Saint-l’Homer La commune du Pas Saint l’Homer, en association avec le club équestre du Perche, vous proposent:

Deux randonnées équestres : le samedi à 14h et le dimanche à 9h30 (réservation auprès de Marc Beland)

Une randonnée pédestre (circuits de 4 à 7 km) le dimanche rdv à 9h30, départ à 10h. Ambiance conviviale.

Prévoir son pique-nique. Retour à l’heure du déjeuner à la salle communale. Après-midi jeux en famille (pétanque, cartes…). Gratuit. La commune du Pas Saint l’Homer, en association avec le club équestre du Perche, vous proposent:

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

