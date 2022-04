Randonnée autour du Hunebourg Dossenheim-sur-Zinsel Dossenheim-sur-Zinsel Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin Dossenheim-sur-Zinsel Dans le cadre des animations estivales, l’office du tourisme de Hanau-La Petite-Pierre organise une randonnée autour du Hunebourg à Dossenheim sur Zinsel.

Accompagné de Rodolphe Ledermann, président du club vosgien de Dossenheim sur Zinsel, partez à la découverte des environs du château du Hunebourg avec la Grotte d’Amour – le Rocher de la Guérite – le Gros Chêne, retour à proximité du château du Hunebourg

Rendez-vous à la maison Maison forestière du Hunebourg.

Sortie gratuite – inscription obligatoire à l’Office du Tourisme 03 88 70 42 30 (jusqu’à 15 pers) Dossenheim-sur-Zinsel

