Randonnée autour des étangs de Pontpoint, 25 mars 2023, Pont-Sainte-Maxence .

Randonnée autour des étangs de Pontpoint

Ferme de l’évéché Pont-Sainte-Maxence Oise

2023-03-25 – 2023-03-25

Pont-Sainte-Maxence

Oise

2 2 Randonnée pédestre de 8 km commentée et encadrée par un animateur nature qui vous emmènera découvrir les différentes espèces d’oiseaux présents autour des étangs de Pontpoint. Accompagné par les Amis du Marais de Sacy et Alentours. Une petite collation vous sera offerte en fin de promenade.

Jumelles et chaussures adaptées à la randonnée sont conseillées.

Places limitées.

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90.

