Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Randonnée autour de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Randonnée autour de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne, 6 juin 2021-6 juin 2021, Villeneuve-sur-Yonne. Randonnée autour de Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne, le dimanche 6 juin à 09:30

Mickaël, animateur de chemins de randonnée vous guidera lors de ce circuit de 6.2 km juste au dessus de la ville. Des panneaux explicatifs seront disposés tout au long du circuit pour faire découvrir la faune de nos champs et forêts. Le syndicat d’initiative de Dixmont parlera des plantes comestibles et sauvages que l’on peut trouver sur ce parcours. Une dégustation apéritive de plantes comestibles sera proposée à la fin de la randonnée. Un repas de fleurs sauvages sera organisé, sur réservation (10€ le repas).

10€ par personne pour le repas uniquement

Du coteau Saint-Martin à la Grosse Pierre : explorez la faune et les plantes. Villeneuve-sur-Yonne 4 rue carnot 89500 Villeneuve sur Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T09:30:00 2021-06-06T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Villeneuve-sur-Yonne Adresse 4 rue carnot 89500 Villeneuve sur Yonne Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne