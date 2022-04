Randonnée autour de l’étang de Pirot Isle-et-Bardais Isle-et-Bardais Catégories d’évènement: Allier

Isle-et-Bardais Allier Isle-et-Bardais Le judo de Cérilly organise le Samedi 14 mai 2022 une randonnée, autour de l’étang de Pirot un parcours de 8 kilomètres environ. +33 6 31 21 32 48 Isle-et-Bardais

