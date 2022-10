Randonnée automnale dans les tourbières Germont Germont Catégorie d’évènement: Germont

2022-10-15 – 2022-10-15 Germont Ardennes Germont RDV à 14h devant la mairie de Germont | Randonnée d’environ 5-6km, partant de Harricourt et traversant les turbières de la Bar | Sortie commentée par Philippe Vauchelet conservateur bénévole | Gratuit | Prévoir des bottes et vêtements adaptés à la météo +33 3 24 30 06 20 https://www.cen-champagne-ardenne.org/ Germont

