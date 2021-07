Rosporden Rosporden Finistère, Rosporden Randonnée Audax Rosporden Rosporden Catégories d’évènement: Finistère

Rosporden

Randonnée Audax Rosporden, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Rosporden. Randonnée Audax 2021-07-11 07:45:00 – 2021-07-11 Place de la mairie Kernével

Rosporden Finistère Randonnée de 25 kms. Baudrier et lampe obligatoire. Pensez à prendre « votre verre perso ». Inscription avant le 7 juillet 2021 ! jbourbigot@orange.fr +33 6 31 32 89 16 http://jbourbigot.blogspot.fr/ Randonnée de 25 kms. Baudrier et lampe obligatoire. Pensez à prendre « votre verre perso ». Inscription avant le 7 juillet 2021 ! dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Rosporden Étiquettes évènement : Autres Lieu Rosporden Adresse Place de la mairie Kernével Ville Rosporden lieuville 47.95821#-3.77855