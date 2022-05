Randonnée au vallon de la Chambre au loup Iffendic, 19 juillet 2022, Iffendic.

Randonnée au vallon de la Chambre au loup Iffendic

2022-07-19 09:00:00 – 2022-07-19 12:00:00

Iffendic Ille-et-Vilaine

Les Randos d’été animées par la FFRandonnée reprennent en 2022, tous les mardis du 28 juin au mardi 31 août. Faciles, ces randonnées de 8 à 10 km se dérouleront le matin ou en fin d’après-midi, elles sont ouvertes à tous et permettent de découvrir la diversité des paysages d’Ille-et-Vilaine. nPour plus de convivialité, l’inscription préalable permettra de limiter la taille des groupes. Le vallon de la Chambre au Loup à Iffendic est un Espace naturel préservé où vous découvrirez un paysage de landes et bruyères dans une vallée escarpée magnifique. Gratuit pour les licenciés FFRandonnée et pour les enfants, 3€ pour le grand public. Pour s’inscrire : https://ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr/actualite/21280/les-randos-d-ete-2022

https://ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr/actualite/21280/les-randos-d-ete-2022

Les Randos d’été animées par la FFRandonnée reprennent en 2022, tous les mardis du 28 juin au mardi 31 août. Faciles, ces randonnées de 8 à 10 km se dérouleront le matin ou en fin d’après-midi, elles sont ouvertes à tous et permettent de découvrir la diversité des paysages d’Ille-et-Vilaine. nPour plus de convivialité, l’inscription préalable permettra de limiter la taille des groupes. Le vallon de la Chambre au Loup à Iffendic est un Espace naturel préservé où vous découvrirez un paysage de landes et bruyères dans une vallée escarpée magnifique. Gratuit pour les licenciés FFRandonnée et pour les enfants, 3€ pour le grand public. Pour s’inscrire : https://ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr/actualite/21280/les-randos-d-ete-2022

Iffendic

dernière mise à jour : 2022-05-13 par