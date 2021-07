Randonnée au vallon de la Chambre au Loup Iffendic, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Iffendic.

Randonnée au vallon de la Chambre au Loup 2021-07-27 – 2021-07-27

Iffendic Ille-et-Vilaine

Le Comité de randonnée pédestre d’Ille-et-Vilaine organise pour la première année des randonnées d’été.

Chaque mardi du 29 juin au 31 août, la FFRandonnée en Ille-et-Vilaine vous propose de sortir des sentiers battus pour découvrir en marchant 10 des plus beaux sites d’Ille-et-Vilaine : les écluses et les étangs de Hédé-Bazouges, Trémelin et la Chambre au Loup à Iffendic, les landes de Lassy, la vallée du Couesnon à Mézières-sur-Couesnon, les balcons du Minihic-sur-Rance, la vallée de la Rance et les malouinières à Saint-Jouan-des-Guérets, les mégalithes de Saint-Just, les vallons de Saint-Senoux, la vallée du Serein à Treffendel, la forêt de Villecartier.

Retrouvez le programme détaillé des randonnées détaillé sur le site

www-ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr (rubrique évènements)

Randonnées de 9 à 12 km encadrées par les associations locales.

Sur inscription

ille-et-vilaine.evenement@ffrandonnee.fr +33 6 73 06 22 30 http://www-ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr/

Le Comité de randonnée pédestre d’Ille-et-Vilaine organise pour la première année des randonnées d’été.

Chaque mardi du 29 juin au 31 août, la FFRandonnée en Ille-et-Vilaine vous propose de sortir des sentiers battus pour découvrir en marchant 10 des plus beaux sites d’Ille-et-Vilaine : les écluses et les étangs de Hédé-Bazouges, Trémelin et la Chambre au Loup à Iffendic, les landes de Lassy, la vallée du Couesnon à Mézières-sur-Couesnon, les balcons du Minihic-sur-Rance, la vallée de la Rance et les malouinières à Saint-Jouan-des-Guérets, les mégalithes de Saint-Just, les vallons de Saint-Senoux, la vallée du Serein à Treffendel, la forêt de Villecartier.

Retrouvez le programme détaillé des randonnées détaillé sur le site

www-ille-et-vilaine.ffrandonnee.fr (rubrique évènements)

Randonnées de 9 à 12 km encadrées par les associations locales.

Sur inscription

dernière mise à jour : 2021-06-18 par