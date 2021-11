Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher, Saint-Amand-Montrond Randonnée au profit du Téléthon Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

2021-12-04 08:00:00

Saint-Amand-Montrond Cher Randonnée pédestre organisée par Saint-Amand Judo au profit du Téléthon. Départ libre à partir de 8h sur deux circuits au choix de 6 km ou 10 km avec ravitaillement à la mairie de Colombiers. saintamandjudo@wanadoo.fr Randonnée pédestre organisée par Saint-Amand Judo au profit du Téléthon. Départ libre à partir de 8h sur deux circuits au choix de 6 km ou 10 km avec ravitaillement à la mairie de Colombiers. Pixabay

