2022-05-14 13:45:00 – 2022-05-14

L'association de randonnée Saint-Lunaire en marche vous propose une randonnée de 12km facile au Minihic-Sur-Rance.

14 mai 2022 : Le Minihic-sur-Rance, rendez-vous devant la salle des Fêtes à 13h45, parcours de 12 km facile.

Départ des randonnées : ¼ d'heure après l'heure de rendez-vous.

Participation pour les non membres : 2€

Un covoiturage peut s'organiser pour un départ à 13h30 devant l'Office du Tourisme de Saint Lunaire.

Samedi 14 mai 2022 – 13h45 – Salle des fêtes le Minihic-sur-Rance

secretariat.stluenmarche@gmail.com
+33 2 99 46 03 55

