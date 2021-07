Velleclaire Velleclaire Haute-Saône, Velleclaire Randonnée au Hameau des Malbuissons Velleclaire Velleclaire Catégories d’évènement: Haute-Saône

Velleclaire Haute-Saône Velleclaire Enfilez vos chaussures de randonnées et partez direction Velleclaire à la découverte du Hameau des Malbuissons.

Départ à 9h au centre du Hameau pour une balade d’environs 8km, suite à celle-ci un en-cas gourmand vous attendra à l’arrivée.

Inscription obligatoire au 03 84 32 93 93.

Tarif : 5€ adultes et 3€ enfants de -12ans.

