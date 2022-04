Randonnée au fil de l’Aven Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Aven

Randonnée au fil de l’Aven Pont-Aven, 29 juillet 2022, Pont-Aven. Randonnée au fil de l’Aven Bureau d’Information Touristique 3 rue des Meunières Pont-Aven

2022-07-29 – 2022-07-29 Bureau d’Information Touristique 3 rue des Meunières

Pont-Aven Finistère En empruntant le sentier des douaniers sur 14 km, découvrez les paysages variés de l’Aven maritime, entre forêt et vasières. Retour en bateau vers 17h30. Prévoir un pique-nique zéro déchets et des chaussures de marche. Réservation obligatoire. En empruntant le sentier des douaniers sur 14 km, découvrez les paysages variés de l’Aven maritime, entre forêt et vasières. Retour en bateau vers 17h30. Prévoir un pique-nique zéro déchets et des chaussures de marche. Réservation obligatoire. Bureau d’Information Touristique 3 rue des Meunières Pont-Aven

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-Aven Autres Lieu Pont-Aven Adresse Bureau d'Information Touristique 3 rue des Meunières Ville Pont-Aven lieuville Bureau d'Information Touristique 3 rue des Meunières Pont-Aven Departement Finistère

Pont-Aven Pont-Aven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-aven/

Randonnée au fil de l’Aven Pont-Aven 2022-07-29 was last modified: by Randonnée au fil de l’Aven Pont-Aven Pont-Aven 29 juillet 2022 finistère Pont-Aven

Pont-Aven Finistère