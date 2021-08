Marnes Marnes 79600, Marnes Randonnée au fil de la Dive Marnes Marnes Catégories d’évènement: 79600

Marnes

Randonnée au fil de la Dive Marnes, 22 août 2021, Marnes. Randonnée au fil de la Dive 2021-08-22 08:00:00 – 2021-08-22 10:00:00 Derrière l’église Départ du terrain du pigeonnier

Marnes 79600 Marnes Deux-Sèvres 5 EUR Profitez d’une randonnée longeant la Dive, organisée par l’association Florilège, pour découvrir un patrimoine unique.

Deux circuits pédestres sont proposés : 9km – 12 km.

