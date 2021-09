Monteneuf Chapelle Saint-Martin Monteneuf, Morbihan Randonnée au détour du patrimoine monteneuvien Chapelle Saint-Martin Monteneuf Catégories d’évènement: Monteneuf

Morbihan

Randonnée au détour du patrimoine monteneuvien Chapelle Saint-Martin, 18 septembre 2021, Monteneuf. Randonnée au détour du patrimoine monteneuvien

Chapelle Saint-Martin, le samedi 18 septembre à 14:00

La marche s’élancera de la chapelle de la Grée basse pour se diriger vers différents éléments du patrimoine de la commune. Ainsi, moulin, allée couverte, croix et alignements vous serons présentés par des connaisseurs locaux ! Marche commentée à la découverte du patrimoine varié du territoire Chapelle Saint-Martin La Grée basse, 56380, Monteneuf Monteneuf Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Monteneuf, Morbihan Autres Lieu Chapelle Saint-Martin Adresse La Grée basse, 56380, Monteneuf Ville Monteneuf lieuville Chapelle Saint-Martin Monteneuf