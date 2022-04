Randonnée au Daubenschlag Dossenheim-sur-Zinsel Dossenheim-sur-Zinsel Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dossenheim-sur-Zinsel

Randonnée au Daubenschlag Dossenheim-sur-Zinsel, 16 août 2022, Dossenheim-sur-Zinsel. Randonnée au Daubenschlag Dossenheim-sur-Zinsel

2022-08-16 13:30:00 – 2022-08-16 16:30:00

Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin Dossenheim-sur-Zinsel Dans le cadre des animations estivales de l’office du tourisme de Hanau-La Petite-pierre, participez à une randonnée acompagné de Rodolphe Ledermann, président du club vosgien de Dossenheim sur Zinsel. Partez en balade vers le Daubenschlag-Wartenberg avec la visite de la carrière du Frohnberg, ainsi que des ruines du chantier de construction du château, construction unique car jamais achevé.

Rendez-vous place des Totems à 100m du camping de Dossenheim sur Zinsel. Réservation obligatoire aurpès de l’office du tourisme, maximum 15 personnes. Accompagné de Rodolphe Ledermann, président du club vosgien de Dossenheim sur Zinsel, partez en balade vers le Daubenschlag-Wartenberg +33 3 88 70 42 30 Dans le cadre des animations estivales de l’office du tourisme de Hanau-La Petite-pierre, participez à une randonnée acompagné de Rodolphe Ledermann, président du club vosgien de Dossenheim sur Zinsel. Partez en balade vers le Daubenschlag-Wartenberg avec la visite de la carrière du Frohnberg, ainsi que des ruines du chantier de construction du château, construction unique car jamais achevé.

Rendez-vous place des Totems à 100m du camping de Dossenheim sur Zinsel. Réservation obligatoire aurpès de l’office du tourisme, maximum 15 personnes. Dossenheim-sur-Zinsel

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Dossenheim-sur-Zinsel Autres Lieu Dossenheim-sur-Zinsel Adresse Ville Dossenheim-sur-Zinsel lieuville Dossenheim-sur-Zinsel Departement Bas-Rhin

Randonnée au Daubenschlag Dossenheim-sur-Zinsel 2022-08-16 was last modified: by Randonnée au Daubenschlag Dossenheim-sur-Zinsel Dossenheim-sur-Zinsel 16 août 2022 Bas-Rhin Dossenheim-sur-Zinsel

Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin