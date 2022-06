Randonnée au coucher du soleil Monestier Monestier Catégories d’évènement: 24240

Monestier

Randonnée au coucher du soleil Monestier, 10 juin 2022, Monestier. Randonnée au coucher du soleil Le bourg Halle de Monestier Monestier

2022-06-10 – 2022-06-10 Le bourg Halle de Monestier

Monestier 24240 Monestier Une randonnée proposée, par l’association Par Tout Art Tisse, au départ de la halle de Monestier.

Prévoir chaussures de marche, vêtement de pluie.

+33 6 63 69 51 71

Le bourg Halle de Monestier Monestier

