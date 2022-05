Randonnée “Au coucher du soleil”

Randonnée “Au coucher du soleil”, 7 juillet 2022, . Randonnée “Au coucher du soleil”

2022-07-07 – 2022-07-07 Et si vous profitiez de la fraîcheur de la fin de journée pour suivre Patxi, qui connaît l’un des meilleurs spots pour contempler un coucher de soleil basque ? Au cours de votre balade, vous croisez brebis, pottok, et peut-être même, betisoak ou vautours-fauve ? Arrivés à destination, rien de tel que de partager un « casse-croûte paysan » en admirant les couleurs chatoyantes du soleil.

La nuit tombe, votre œil s’adapte à l’obscurité, vous voilà partis pour un retour aux allures de contrebande !

Compris : casse-croûte avec produits paysans, guide accompagnateur. Distance : 6km. Dénivelé : +200m. Durée : 4h

Départ minimum 8 pers. et maximum 17 pers.

Sur réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Cambo. Et si vous profitiez de la fraîcheur de la fin de journée pour suivre Patxi, qui connaît l’un des meilleurs spots pour contempler un coucher de soleil basque ? Au cours de votre balade, vous croisez brebis, pottok, et peut-être même, betisoak ou vautours-fauve ? Arrivés à destination, rien de tel que de partager un « casse-croûte paysan » en admirant les couleurs chatoyantes du soleil.

La nuit tombe, votre œil s’adapte à l’obscurité, vous voilà partis pour un retour aux allures de contrebande !

Compris : casse-croûte avec produits paysans, guide accompagnateur. Distance : 6km. Dénivelé : +200m. Durée : 4h

Départ minimum 8 pers. et maximum 17 pers.

Sur réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Cambo. Et si vous profitiez de la fraîcheur de la fin de journée pour suivre Patxi, qui connaît l’un des meilleurs spots pour contempler un coucher de soleil basque ? Au cours de votre balade, vous croisez brebis, pottok, et peut-être même, betisoak ou vautours-fauve ? Arrivés à destination, rien de tel que de partager un « casse-croûte paysan » en admirant les couleurs chatoyantes du soleil.

La nuit tombe, votre œil s’adapte à l’obscurité, vous voilà partis pour un retour aux allures de contrebande !

Compris : casse-croûte avec produits paysans, guide accompagnateur. Distance : 6km. Dénivelé : +200m. Durée : 4h

Départ minimum 8 pers. et maximum 17 pers.

Sur réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Cambo. dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville